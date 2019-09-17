ضربت عدة هزات ارضية مناطق مختلفة من ايران امس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء.

ففي جنوب البلاد ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينتي تخت وسركز بمحافظة هرمزكان في الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثامنة و 3 دقائق مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وسبقت هذه الهزة هزة ارضية اخرى ضربت بقوة 4.5 يختر ضواحي مدن تخت وقلعة قاضي وسركز بمحافظة هرمزكان في الساعة التاسعة و 25 دقيقة من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الرابعة و 55 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش).

وفي شمال البلاد ضربت هزة ارضية بقوة 4.7 ريختر بلدة جيرندة التابعة لمدينة رودبار بمحافظة كيلان في الساعة التاسعة و 28 دقيقة و 47 ثانية مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الرابعة و 58 دقيقة و 47 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

وشعر بهذه الهزة الارضية ايضا سكان محافظة قزوين شمال غرب البلاد ومدن غرب محافظة مازندران شمال البلاد.

ولم تصل اي تقارير بوقوع اضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزات الارضية.