تصدر المنتخب الإيراني للشطرنج مسابقات كأس بلدان منظمة شنغهاي للتعاون المقامة حالياً بشنغهاي في الصين بعد فوزه في النسختين الرابعة والخامسة للمسابقات.

وجاء ذلك بعد أن تغلب المنتخب الإيراني على نظيريه الهندي بنتيجة ( 2.5 -0.5 ) والأوزبكستاني بنتيجة

(2 ـ 1)، ويضم المنتخب الإيراني ثلاثة لاعبين: بوريا دريني وبويا أيدني وآريا غلامي.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإيراني المسابقات المذكورة حيث نال 13 نقطة ويليه المنتخبان الروسي (12.5 نقطة) والصيني (11.5 نقطة).

ويشار إلى أن المسابقات المذكورة تضم 10 فرق من 9 بلدان وهي إيران وروسيا والصين وبلاروسيا والهند وأوزبكستان وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان.