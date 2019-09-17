أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الممارسات الإجرامية والقمعية للميليشيات الارهابية الانفصالية التي تسمى “قسد” بحق أبناء الشعب السوري تتناغم مع المشاريع التي تنفذها بعض الدول العميلة للولايات المتحدة وترسمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة مشددة على تصميم سورية على استعادة كل ذرة تراب من أراضيها وتحريرها من رجس الإرهاب.

وقالت الوزارة في رسالة وجهتها الاثنين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وتلقت سانا نسخة منها.. تواصل الميليشيات الإرهابية الانفصالية التي تسمى “قسد” ممارساتها الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قوات “التحالف الدولي” التي تؤمن لها الدعم العسكري واللوجستي والمادي والسياسي وفي تناغم مشؤوم للمشاريع التي تنفذها بعض الدول العميلة للولايات المتحدة وترسمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة غير آبهة بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد في مطلعها دائماً على وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية وسيادتها واستقلالها وبتاريخ الشعب السوري وحضارته وقيمه التي ترفض المشاريع الانفصالية وتتمسك بوحدة سورية أرضا وشعباً.

وأضافت الوزارة أنه لم تكتف ميليشيات “قسد” بالمشاركة في تنفيذ جرائم “التحالف الدولي” بحق أبناء الشعب السوري بل انتقلت الى مرحلة جديدة من اتخاذها من اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم وطردهم من أماكن إقامتهم ومنازلهم سياسة لها فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم وسوق الشباب منهم إلى التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها وذلك بهدف فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب الإرهابية على سورية.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية تأتي في الوقت الذي يقوم فيه الجيش العربي السوري بأشرف وأنبل مهمة يعتز بها أبناء سورية في محاربة إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية التابعة لـ “داعش” والقاعدة في محافظة إدلب والتي تقوم بعض الدول في حمايتها في الميدان وفي أروقة مجلس الأمن.

هذا ويواصل إرهابيو جبهة النصرة منع الأهالي من الخروج عبر ممر أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي إلى المنطقة الآمنة.

من جهتها تواصل الجهات المعنية السورية اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال الراغبين من المدنيين بمغادرة مناطق انتشار الإرهابيين، وذلك عبر الممر الذي جهزه وأمنه الجيش العربي السوري لهذه الغاية، في الوقت الذي تمنع فيه التنظيمات الإرهابية الأهالي من الخروج لليوم الرابع على التوالي عبر ممر أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" أن الجهات المعنية وبالتعاون مع وحدات الجيش وفرت جميع المتطلبات اللوجستية في ممر أبو الضهور لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من المحافظة والذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية وتستخدمهم دروعا بشرية وتمنعهم من الخروج عبر إطلاق النار على السيارات التي تقلهم أو من خلال التهديد والوعيد لمن يحاول التوجه إلى الممر.

وعاد، الأحد ، آلاف المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب إلى قراهم وبلداتهم بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي التي طهرها الجيش العربي السوري من مخلفات الإرهابيين وذلك عبر ممر صوران بريف حماة الشمالي.

ووفقا للوكالة، فقد جهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش السوري خلال السنوات السابقة ممرات إنسانية في عدد من المناطق على امتداد جغرافيا الوطن، وأمنت خروج مئات آلاف المدنيين منها حفاظا على حياتهم وتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة المزودة بجميع لوازم الإقامة قبل إعادتهم إلى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق بفضل بطولات الجيش وتأمين البنى الأساسية فيها.

في سياق آخر استشهد وأصيب عدد من المدنيين السوريين بجروح، مساء الأحد، جراء تفجير شاحنة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية قولها: انفجرت شاحنة مفخخة بالقرب من مستشفى البلدة في ريف حلب الشرقي ما تسبب باستشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار جزئي بالمشفى وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار. وأشارت المصادر إلى أن عدد الشهداء مرشح للازدياد لوجود مصابين بحالة خطرة.