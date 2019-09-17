أعلنت القوات العراقية المشتركة، الاثنين، انطلاق عملية لتطهير مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار من فلول عصابة “داعش” التكفيرية.

المخابرات العراقية: لم نعلق على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية

وقال الحشد الشعبي في بيان نقله موقع "السومرية نيوز": إن قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبإسناد طيران الجيش العراقي انطلقت صباح أمس بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من تواجد خلايا تنظيم داعش الإرهابي”.

وكانت القوات العراقية أعلنت الأحد انطلاق عملية أمنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل في محافظة نينوى شمال العراق من فلول تكفيريي “داعش”.

من جهة اخرى أكد جهاز المخابرات الوطني العراقي، الاثنين، عدم تعليقه على الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية سعودية، وليس لديه أي متحدث تطرق للحادثة.

ونفى متحدث (لم يكشف هويته) بحسب بيان لجهاز المخابرات، قيام أي مسؤول في الجهاز بالتصريح لموقع "ميدل إيست أونلاين"، أو أي جهة إعلامية أخرى بشأن الهجمات التي طالت مؤسسات نفطية شرق السعودية.

وأضاف أن "الجهاز ملتزم بنص وروح البيان الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء في 15 أيلول الجاري، وأنه يدعو وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية والدقة في نقل الأخبار، خصوصا تلك التي قد تسعى إلى إقحام البلاد في صراعات ومواجهات خارجية".