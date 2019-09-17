قال وكيل الأسرى والمحررين معن الأسعد "إننا تقدمنا بإخبار يتضمّن اسم الفاخوري إلى جانب 50 عميلاً"، مضيفاً أنه استناداً الى القانون اللبناني لا يجوز لأي دولة استلام مجرم بحجة انه يحمل جنسيتها.

ولفت المحامي الأسعد خلال لقاء للأسرى المحرّرين في لبنان حيث تقدموا الأثنين بدعاوى شخصيةٍ ضد عامر الفاخوري وغيرِه من عملاء" اسرائيل" في بيروت، إلى أن العميل الفاخوري مسؤول عن الأسير علي عبد الله حمزة الذي لم يعرف مصيره إلى الآن، مشدداً على أنه يجب أن يحاكم على عدة قضايا كالتواصل مع العدو والقتل.

كما أوضح وكيل الأسرى والمحررين معن الأسعد أن الجرائم التي تتعلق بالعميل الفاخوري عقوبتها الإعدام.

بدوره، قال الأسير المحرر عباس قبلان إن عامر الفاخوري يجب أن يدفع ثمن ما فعله بحق الأسرى والشهداء.

هذا وأقيم الأحد اعتصام شعبي واسع دعت إليه هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين في معتقل الخيام، تنديداً بعودة العميل الاسرائيلي عامر إلياس الفاخوري إلى لبنان.