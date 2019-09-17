حذرت الباحثة في معهد "راند" داليا داسا كاي من أن العمليات الإسرائيلية ضد إيران قد تكون وصلت إلى مرحلة تهدد المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي مقالة نشرها موقع "ناشيونال إنترست"، قالت الباحثة: إن قيام "تل أبيب" بتوسيع حملتها ضد إيران ليشمل العراق تحديدا قد يكون له تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن هناك حوالي خمسة آلاف جندي أميركي في العراق وإلى أن بعض هذه القوات هي على مسافة قريبة من فصائل عراقية مقربة من إيران.

واعتبرت الباحثة أن الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في العراق والتي نُسبت إلى "تل أبيب" تعني أن أحد حلفاء أميركا ربما يقوم بمهاجمة "شريك إقليمي آخر للولايات المتحدة"، بحسب وصف كاي.

وفيما أشارت الباحثة إلى أن الكيان الإسرائيلي ضرب أهدافا تابعة لفصائل متحالفة مع إيران في العراق، حذّرت في الوقت نفسه من أن هذه الفصائل لا تزال تابعة للدولة العراقية، كما أردفت أن كتائب حزب الله في العراق هددت باستهداف قواعد أميركية في البلد، وذلك ردا على الاعتداءات الأخيرة.

ورأت الباحثة أنه يجدر بالقادة الأميركيين أن يخافوا مما يحصل، وقالت: إن الدعم الأميركي العلني لتوسيع الاعتداءات الإسرائيلية قد يقوّض المحاولات الهادفة إلى خفض التوتر مع إيران والمساعي الهادفة إلى إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وفي الختام، شددت الباحثة على ضرورة أن يرسم القادة الأميركيون خطوطا حمراء كي لا يضرّ التصعيد الإسرائيلي بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.