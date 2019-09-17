أعلنت 10 شركات بارزة منتجة للفولاذ في ايران، في تقرير لها، بأن حجم إنتاجها في مجال السبائك بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الايراني الحالي (بدأ من 21 مارس 2019) إلى 8 ملايين و539 ألفاً و776 طناً، حيث سجل نمواً بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشير التقرير، الصادر الاثنين، الى بلوغ حجم إنتاج شركات "فولاد مباركه" و"خوزستان" و"ذوب آهن" و"آلياج يزد" (سبائك يزد) و"كروه صنعتي فولاد" (المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ) و"كاوه جنوب" و"خراسان" و"جادرملو" و"فولاد أرفع" و"بناب" خلال الشهر الماضي، مليون و676 ألفاً و592 طناً من السبائك، حيث سجل نمواً بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إنتاج إيران من الصلب في الفترة مابين آذار/ مارس حتى تموز/ يوليو للعام الحالي إلى 5 ملايين و834 ألفاً و501 طن من خلال تسجيل نمو قدره 9 بالمائة مقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الفولاذ في البلاد خلال العام الحالي إلى 40 مليون طن، وأن تصنف ايران بين الدول العشر البارزة المنتجة للفولاذ في العالم. كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفولاذ إلى 55 مليون طن في العام 2025 لتحتل ايران المركز السابع بين منتجي الفولاذ في العالم.