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رقم الخبر: 263741 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستهدف رفع قيمة إنتاج البتروكيماويات

إيران تستهدف رفع قيمة إنتاج البتروكيماويات

أعلن وزير النفط، بيجن زنغنة، ان ايران تنوي رفع قيمة إنتاج البتروكيماويات من 25 ملياراً حالياً الى 37 مليار دولار في إطار الوثبة الثالثة بهذا القطاع.

وأوضح زنغنة، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين، ان الوثبة الثانية في قطاع البتروكيماويات شارفت على الإنتهاء والتي بلغ الإنتاج فيها 100 مليون طن بقيمة 25 مليار دولار، وان الوثبة الثالثة بدأت وسيعلن عنها في معرض النفط القادم. وأكد ان صناعة البتروكيماويات تقدم لقيم أو منتجات بقيمة 8ر5 مليار دولار لأنشطة المصب، وان هذه خطوة جيدة في ايجاد فرص العمل والصادرات.

وفي السياق، أكد زنغنة أن إنتاج البنزين الايراني بلغ متوسط 110 ملايين لتر يومياً، 70 مليون لتر منه وفق مواصفات (يورو)، فضلاً عن 40 مليون لتر ديزل يومياً من ذات المواصفات.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة البتروكيماويات الوطنية الايرانية، إن إنتاج البتروكيماويات يبلغ 31 مليون طن ويتم تصدير 21 مليون طن منها سنوياً. وأوضح بهزاد محمدي، في مؤتمر صحفي، ان 5ر8 مليون طن من البتروكيمايات يتم إستهلاكها بالداخل. ولفت الى أن إيرادات هذا القطاع تبلغ 17 مليار دولار، والقوى العاملة فيه تتخطى 108 آلاف شخص.

 

 
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