سيضع روجر فيدرر منافسه آندي موراي في اختبار مبكر لمدى تعافيه التام من إصابة في الورك بعدما أوقعت القرعة سويسرا وبريطانيا معا في دور المجموعات بالنسخة الافتتاحية لكأس اللاعبين المحترفين للتنس.

وشارك موراي المصنف الأول عالميا سابقا في عدد محدود من منافسات الفردي منذ خضوعه لجراحة في الورك هذا العام لكنه تأهل إلى البطولة المقامة بين الدول بسبب الأخذ في الاعتبار تصنيفه قبل الغياب الطويل.

وقال موراي الأسبوع الماضي إنه لا يزال يحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر للوصول إلى مستوى المنافسات القوية ومواجهة لاعبين مثل فيدرر ورفائيل نادال بينما تنطلق كأس اتحاد اللاعبين في الثالث من يناير كانون الثاني وقبل موعد جاهزيته التامة.

وستلعب سويسرا وبريطانيا في المجموعة الثالثة إلى جانب بلجيكا أيضا وستقام المنافسات في سيدني بعد الكشف عن تفاصيل المجموعات في حفل للقرعة يوم الاثنين.

وستتنافس 24 دولة في ست مجموعات وتضم كل مجموعة أربعة فرق وتتأهل الفرق المتصدرة وأفضل فريقين بالمركز الثاني لبلوغ نهائيات المسابقة في سيدني.

وتأهل 18 فريقا حتى الآن إضافة إلى أستراليا مستضيفة البطولة. وستضمن خمسة فرق أخرى الصعود بعد الدور الثاني من التصفيات في نوفمبر تشرين الثاني.

وسيلعب نادال، بطل أمريكا المفتوحة، في الجزء الآخر من أستراليا بعيدا عن فيدرر، حيث أوقعت القرعة إسبانيا في المجموعة الثانية مع اليابان وجورجيا وتقام منافساتها في بيرث.