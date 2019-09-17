يشعر نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد بخيبة أمل لقلة مشاركاته مع الفريق منذ بداية الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه سيواصل القتال على مكان في التشكيلة.

وخسر اللاعب الصربي البالغ من العمر 31 عاما مكانه لصالح سكوت مكتوميناي خريج أكاديمية يونايتد في خط وسط الفريق لكنه شارك أساسيا لأول مرة في خمس مباريات بدلا من بول بوجبا المصاب في الانتصار 1-صفر يوم السبت على ليستر سيتي.

وردا على سؤال هل شعر باحباط بعد خروجه من حسابات المدرب أولي جونار سولشار في بداية الموسم؟ قال ماتيتش للصحفيين ”بالطبع .. أرغب في اللعب. أقدم دائما أفضل ما عندي للفريق“.

وتابع ”المدرب هو الشخص الذي يختار التشكيلة وعندما يجلس أي لاعب على مقاعد البدلاء يشعر بلا ريب بالحزن لكني أعمل جاهدا لاقناعه بتغيير رأيه واختياري ضمن التشكيلة.

”الموسم طويل. كما شاهدتم (لعبت أمام ليستر) وفزنا. أنا سعيد بهذه النتيجة وسنرى ما الذي سيقرره المدرب مستقبلا“.

وقال ماتيتش، وهو لاعب مهم في خط وسط يونايتد منذ انتقاله من تشيلسي في 2017، إن اللاعبين الشبان استحقوا الحصول على فرص تحت قيادة سولشار.

وإضافة إلى مكتوميناي منح يونايتد فرصة اللعب بانتظام لماركوس راشفورد وآرون وان-بيساكا ودانييل جيمس وكلهم في 21 من عمرهم.