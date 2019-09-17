  • الثلاثاء ١٧ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263735 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:24 الاقسام: رياضة  
بعد أول مشاركة أساسيا هذا الموسم.. ماتيتش سيقاتل على مكان في يونايتد

بعد أول مشاركة أساسيا هذا الموسم.. ماتيتش سيقاتل على مكان في يونايتد

يشعر نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد بخيبة أمل لقلة مشاركاته مع الفريق منذ بداية الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه سيواصل القتال على مكان في التشكيلة.

وخسر اللاعب الصربي البالغ من العمر 31 عاما مكانه لصالح سكوت مكتوميناي خريج أكاديمية يونايتد في خط وسط الفريق لكنه شارك أساسيا لأول مرة في خمس مباريات بدلا من بول بوجبا المصاب في الانتصار 1-صفر يوم السبت على ليستر سيتي.

وردا على سؤال هل شعر باحباط بعد خروجه من حسابات المدرب أولي جونار سولشار في بداية الموسم؟ قال ماتيتش للصحفيين ”بالطبع .. أرغب في اللعب. أقدم دائما أفضل ما عندي للفريق“.

وتابع ”المدرب هو الشخص الذي يختار التشكيلة وعندما يجلس أي لاعب على مقاعد البدلاء يشعر بلا ريب بالحزن لكني أعمل جاهدا لاقناعه بتغيير رأيه واختياري ضمن التشكيلة.

”الموسم طويل. كما شاهدتم (لعبت أمام ليستر) وفزنا. أنا سعيد بهذه النتيجة وسنرى ما الذي سيقرره المدرب مستقبلا“.

وقال ماتيتش، وهو لاعب مهم في خط وسط يونايتد منذ انتقاله من تشيلسي في 2017، إن اللاعبين الشبان استحقوا الحصول على فرص تحت قيادة سولشار.

وإضافة إلى مكتوميناي منح يونايتد فرصة اللعب بانتظام لماركوس راشفورد وآرون وان-بيساكا ودانييل جيمس وكلهم في 21 من عمرهم.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0614 sec