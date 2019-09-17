قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الشعب الباكستاني بأكمله يقف وراء القوات المسلحة التي على استعداد تام لمواجهة أي عدوان من جانب الهند.

وأضاف قريشي - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية أمس الاثنين، أن الشعب الباكستاني البالغ-عدده قرابة 220 مليون نسمة بما في ذلك الشباب والطلاب والعمال والمزارعين وغيرهم- يقفون جميعا إلى جانب قواتهم المسلحة.

وكان مسؤول بالجيش الهندي قد أعلن، في تصريح نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية صباح يوم الاثنين، أن باكستان انتهكت مجددا وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة في ولاية "جامو وكشمير" (الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين).

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران، هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وباكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".