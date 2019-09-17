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رقم الخبر: 263733 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: رياضة  
بليسكوفا تتأهل للبطولة الختامية للتنس في الصين

بليسكوفا تتأهل للبطولة الختامية للتنس في الصين

قال اتحاد اللاعبات المحترفات يوم الاثنين إن كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية عالميا باتت ثاني لاعبة في الفردي تتأهل للبطولة الختامية لموسم السيدات والمقررة في الصين بعد آشلي بارتي المصنفة الأولى.

وفازت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 27 عاما بالنسخة الأولى لبطولة تشنغتشو يوم الأحد لتضيفها لألقاب برزبين وروما وايستبورن.

وستشارك لرابع مرة في مسيرتها في البطولة الختامية المقررة بين 27 اكتوبر تشرين الأول والثالث من نوفبر تشرين الثاني ويبلغ مجموع جوائزها 14 مليون دولار.

وأبلغت بليسكوفا موقع اتحاد اللاعبات المحترفات ”كان هدفي دائما التأهل للبطولة الختامية وأنا فخورة لنجاحي في ذلك للمرة الرابعة. أتطلع لمنافسة أفضل اللاعبات هذا الموسم“.

وبلغت التشيكية صاحبة ضربة الارسال القوية الدور قبل النهائي في آخر نسختين للبطولة الختامية والتي استضافتهما سنغافورة وخسرت أمام كارولين وزنياكي التي مضت في طريقها للفوز باللقب في 2017 وأمام سلون ستيفنز وصيفة البطلة العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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