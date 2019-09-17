ويقع برشلونة ضمن مجموعة حديدية في البطولة الأوروبية خلال الموسم الحالي، وينافس دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج التشيكي على بطاقتين مؤهلتين إلى دور الستة عشر.



وكانت الهدية الأولى لجماهير برشلونة ضد فالنسيا السبت الماضي في الدوري الإسباني والتي تمثلت بعودة الأوروجوياني لويس سواريز وتسجيل هدفين من الخماسية، ومن المتوقع بنسبة كبيرة عودة “بولجا” ليكون هدية ثانية ضد دورتموند.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن ميسي شارك في تدريبات برشلونة الجماعية كما فعل باقي اللاعبين يوم أمس الأحد، وتمكن اليوم الإثنين من التواجد رفقة اللاعبين أيضاً، وهذا يدل على جاهزية اللاعب للتواجد ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا مساء اليوم.