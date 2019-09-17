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رقم الخبر: 263732 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:23 الاقسام: رياضة  
المؤشرات تدل على جاهزية ميسي لمواجهة دورتموند

المؤشرات تدل على جاهزية ميسي لمواجهة دورتموند

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة لتعزيز تشكيلة برشلونة خلال المباراة القادمة ضد بوروسيا دورتموند، التي تجمعهما مساء الثلاثاء على أرضية ملعب “سيجنال إدونا بارك” ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقع برشلونة ضمن مجموعة حديدية في البطولة الأوروبية خلال الموسم الحالي، وينافس دورتموند وإنتر ميلان وسلافيا براج التشيكي على بطاقتين مؤهلتين إلى دور الستة عشر.

وكانت الهدية الأولى لجماهير برشلونة ضد فالنسيا السبت الماضي في الدوري الإسباني والتي تمثلت بعودة الأوروجوياني لويس سواريز وتسجيل هدفين من الخماسية، ومن المتوقع بنسبة كبيرة عودة “بولجا” ليكون هدية ثانية ضد دورتموند.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن ميسي شارك في تدريبات برشلونة الجماعية كما فعل باقي اللاعبين يوم أمس الأحد، وتمكن اليوم الإثنين من التواجد رفقة اللاعبين أيضاً، وهذا يدل على جاهزية اللاعب للتواجد ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا مساء اليوم.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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