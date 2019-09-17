  • الثلاثاء ١٧ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263730 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:25 الاقسام: رياضة  
رباعية اللاعب الايراني المخضرم قوجان نجاد تقود زفوله لانتصار مثير على فالفيك
في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بكرة القدم

رباعية اللاعب الايراني المخضرم قوجان نجاد تقود زفوله لانتصار مثير على فالفيك

سجل المهاجم الإيراني المخضرم رضا قوجان نجاد، 4 أهداف (سوبر هاتريك) بعد نزوله في وسط الشوط الثاني ليحول تأخر فريقه زفوله 1 ـ 2 في الشوط الأول، إلى فوز كبير 6 ـ 2 على فالفيك، اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي.

وأكد زفوله انتفاضته بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ليقفز إلى المركز العاشر، فيما تأزم وضع فالفيك بشكل أكبر وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر (الأخير).

وأنهى فالفيك الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميل ميلنستين وكلينت ليمنز في الدقيقتين 28 و34 مقابل هدف سجله إلياس بلحساني في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني، لعب نجاد في الدقيقة 56 ليقلب الطاولة على الضيوف حيث سجل 4 أهداف لفريقه في الدقائق 60 و81 و83 و88 قبل أن يختتم جوستافو هامر التسجيل بالهدف السادس للفريق في الدقيقة الأخيرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: كوووووووووورة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/6471 sec