وأكد زفوله انتفاضته بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ليقفز إلى المركز العاشر، فيما تأزم وضع فالفيك بشكل أكبر وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر (الأخير).
وأنهى فالفيك الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميل ميلنستين وكلينت ليمنز في الدقيقتين 28 و34 مقابل هدف سجله إلياس بلحساني في الدقيقة 26 .
وفي الشوط الثاني، لعب نجاد في الدقيقة 56 ليقلب الطاولة على الضيوف حيث سجل 4 أهداف لفريقه في الدقائق 60 و81 و83 و88 قبل أن يختتم جوستافو هامر التسجيل بالهدف السادس للفريق في الدقيقة الأخيرة.