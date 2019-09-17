في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بكرة القدم رباعية اللاعب الايراني المخضرم قوجان نجاد تقود زفوله لانتصار مثير على فالفيك سجل المهاجم الإيراني المخضرم رضا قوجان نجاد، 4 أهداف (سوبر هاتريك) بعد نزوله في وسط الشوط الثاني ليحول تأخر فريقه زفوله 1 ـ 2 في الشوط الأول، إلى فوز كبير 6 ـ 2 على فالفيك، اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي.