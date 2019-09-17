اعلن رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله "ابراهيم رئيسي" انه اذا كانت كندا تعتزم مصادرة الممتلكات الايرانية ، فستقوم الجمهورية الاسلامية بالرد بالمثل.

وقال آية الله رئيسي في اجتماع المجلس الاعلى للسطلة القضائية اليوم حول الاجراء غير القانوني للحكومة الكندية، وقال: ان اجراء الحكومة الكندية غير قانوني تماما ويتعارض مع جميع المواثيق الدولية.

واضاف: ان الشعب الايراني اثبت انه لن يخضع للغطرسة مطلقا في أية قضية، وإذا لم توقف كندا هذا الاجراء، وقامت بمصادرة ممتلكات الجمهورية الاسلامية الايرانية، فمن المؤكد سنقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقسم الدولي بالسلطة القضائية لتحديد الممتلكات الكندية.

وتابع رئيسي قائلا: في هذه الحالة ، سنتخذ بالتأكيد اجراءات عبر المنظمات الدولية لتوقيف الممتلكات الكندية المحددة ومصادرتها.

واضاف رئيس السلطة القضائية: لن نلتزم الصمت حيال هذه القضية بأي شكل من الأشكال.