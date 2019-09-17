  • الثلاثاء ١٧ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263729 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 16:18 الاقسام: سياسة  
القضاء الايراني: سنرد بالمثل إذا صادرت كندا ممتلكاتنا

القضاء الايراني: سنرد بالمثل إذا صادرت كندا ممتلكاتنا

اعلن رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله "ابراهيم رئيسي" انه اذا كانت كندا تعتزم مصادرة الممتلكات الايرانية ، فستقوم الجمهورية الاسلامية بالرد بالمثل.

وقال آية الله رئيسي في اجتماع المجلس الاعلى للسطلة القضائية اليوم حول الاجراء غير القانوني للحكومة الكندية، وقال: ان اجراء الحكومة الكندية غير قانوني تماما ويتعارض مع جميع المواثيق الدولية.

واضاف: ان الشعب الايراني اثبت انه لن يخضع للغطرسة مطلقا في أية قضية، وإذا لم توقف كندا هذا الاجراء، وقامت بمصادرة ممتلكات الجمهورية الاسلامية الايرانية، فمن المؤكد سنقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية والقسم الدولي بالسلطة القضائية لتحديد الممتلكات الكندية.

وتابع رئيسي قائلا: في هذه الحالة ، سنتخذ بالتأكيد اجراءات عبر المنظمات الدولية لتوقيف الممتلكات الكندية المحددة ومصادرتها.

واضاف رئيس السلطة القضائية: لن نلتزم الصمت حيال هذه القضية بأي شكل من الأشكال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3863 sec