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رقم الخبر: 263726 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 17:21 الاقسام: منوعات  
أب ينتحر يوم زفاف ابنته.. بأغرب طريقة

أب ينتحر يوم زفاف ابنته.. بأغرب طريقة

انتحر جون إيفانز وهو أب لثلاث فتيات، يبلغ من العمر 59 عاما، بتفجير منزله في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، في يوم زفاف ابنته، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية، الأحد.

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن الأب المنتحر أشعل النيران في المنزل بعدما ألقى بالغاز في جميع أركانه، فتحطم المنزل بالكامل، وتحول لقنبلة مكبرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد ساعات من البحث، عثرت فرق الإنقاذ على جثة الأب تحت الأنقاض التي أحدثها الانفجار ليلقي حتفه يوم زفاف ابنته لورين. وأكدت الشرطة أن الأب أقدم على الانتحار بتفجير المنزل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد علمت أسرته بالواقعة خلال حفل الزفاف. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا الأب واقفًا لساعات في الشارع أمام المنزل، ثم وقع الانفجار فهز معظم المنازل المجاورة.

وفي التحقيقات، أفاد بعض الجيران أن الرجل كان يعانى أزمات نفسية، بحسب ما أشار إليه رئيس شرطة إيدج وود، روبرت باين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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