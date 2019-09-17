جاء برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة برقمين قياسيين جديدين لأكبر واجهة مبنى ‏مضاءة بمصابيح ‏LED، وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح ‏LED‏. كذلك، ومن الإمارات ‏أيضا، تمكنت قارورة عطر قياسية الحجم أنتجتها شركة "روح دبي" من الدخول إلى قائمة ‏الأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الألماس عليها بإجمالي 3571 ماسة، وبلغ سعرها 1.295 ‏مليون دولار.‏

ومن بين الأرقام القياسية من المملكة العربية السعودية جاء سباق الإبل الذي نظمه مهرجان الملك ‏عبد العزيز، والذي شارك فيه 6120 جملا كأكبر سباق للإبل. وفي الفنون تمكنت الفنانة ‏السورية، فايا يونان، في أن تصبح أول فنانة شرق أوسطية في العالم تبدأ مسيرتها الفنية بإنتاج ‏أغنية عن طريق تمويل جماعي من جمهورها. بالتوازي اكتشف فريق أبحاث من جامعة ‏كوبنهاغن أقدم قطعة خبز في العالم، يبلغ عمرها 14400 سنة، في الصحراء السوداء بالأردن.‏

وتعقيبا على صدور نسخة عام 2020 من غينيس، قال المدير الإقليمي لمكتب "غينيس للأرقام ‏القياسية" في منطقة الشرق الأوسط، طلال عمر: حصل العديد من الشركات والأفراد من ‏أنحاء الشرق الأوسط على ترويج عالمي واسع بحجزها مكانا في نسخة هذا العام من كتاب ‏غينيس للأرقام القياسية 2020، أكثر الكتب ذات حقوق النشر مبيعا عبر التاريخ. وقد تضمنت ‏نسخة الشرق الأوسط قصصا ملهمة لأفراد ومؤسسات عبروا حدود الممكن وحصلوا على لقب ‏‏(مميز رسميا).‏

من الجدير بالذكر أن غينيس للأرقام القياسية قامت باحتساب حجم كتابها بالأرقام فتخطى عرض ‏أوراق نسخة هذا العام مرصوفة بعضها مع بعض حوالي 26.7 ميلا في السماء، ما يعادل ‏ارتفاع 5 قمم إيفرست أو 52 مرة من برج خليفة في دبي أو 17126 من سلطان كوسين، أطول ‏رجل في العالم على قيد الحياة. وإذا ما وضعت هذه الصفحات طولاً بعضها فوق بعض فإنها ‏ستشكل طريقاً بطول 293 ميلاً، ما يكفي لتغطية كل مساحة الأخدود العظيم من ولاية أريزونا ‏الأمريكية، أو كل خطوط سكك الحديد لمترو أنفاق لندن.‏