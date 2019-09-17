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رقم الخبر: 263724 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قطار جديد مصمم على شكل غرفة المعيشة

قطار جديد مصمم على شكل غرفة المعيشة

يتواصل عشق اليابانيين للقطارات ويوصلون الابتكار في تصميمها، خاصة أن اليابان تتفوق على الجميع فيما يتعلق بالقطارات فائقة السرعة ولم يشذ أحدث القطارات اليابانية عن القاعدة.

وكان أحدث القطارات الذي صممته شركة كازيو سيجيما، الحائزة على جائزة بريتزكر، وأطلق عليه اسم "لافيو" ابتكارا رائعا، ويشمل تصميم القطار "غطاء خارجيا عاكسا فضي اللون" وتصل سرعته إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويضم 8 عربات مقطورة و422 مقعدا، للسماح للركاب للشعور بالراحة، وهو مصمم كي يعكس المناظر الطبيعية بينما يشق طريقه عبر الجبال، كما تتيح نوافذه الضخمة ذات المنحنيات الفرصة للركاب رؤية بانورامية للمناظر الطبيعية طوال الرحلة.

وفي الداخل فإن القطار مزود بسبل راحة سواء فيما يتعلق بالمقاعد او المناضد ليشعر الراكب كما لو كان في غرفة المعيشة في منزله.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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