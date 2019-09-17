  • الثلاثاء ١٧ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263723 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
جائزة 600 دولار مقابل قضاء 30 ساعة في نعش

جائزة 600 دولار مقابل قضاء 30 ساعة في نعش

قدَّم متنزه سيكس فلاجز في منطقة ووندمور بولاية ميريلاند الأمريكية جائزة قيمتها 600 دولار بالإضافة لتذكرتين مجانيتين لمن يتمكن من قضاء 30 ساعة كاملة داخل نعش، وذلك في إطار مهرجان الرعب السنوي.

وذكرت صحيفة (الصن)، أنه على عكس المسابقة المماثلة التي نُظِمَت في عام 2018 سيتم السماح للمشاركين بإحضار أحد أفراد العائلة أو الرفقاء لمصاحبتهم في فترة المسابقة.

وسيتم السماح للمشاركين في المسابقة باصطحاب رفقائهم، لكن فقط خلال ساعات فتح المتنزه للزوار وليس طوال فترة المسابقة.

ومع إغلاق المتنزه، سيتعين على المشاركين في المسابقة أن يستكملوا التحدي بمفردهم، ولن يُسمَح للمشاركين برفع غطاء النعش سوى من أجل تناول وجبات في مواعيد محددة أو التوجه لدورة المياه.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/6257 sec