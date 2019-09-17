تُعرض السجادة المعروفة باسم «السجادة الضخمة لجوقة نوتردام»، التي نجت من حريق كاتدرائية نوتردام في أبريل للجمهور في باريس، وتعدّ السجادة أحد كنوز الكاتدرائية التي تبرع بها الملك لوي فيليب الفرنسي في 1841 .

وكانت تستخدم في المناسبات التاريخية وعرضت السجادة للجمهور مرتين فقط خلال الأعوام الثلاثين الماضية لكن ستكون رؤيتها متاحة خلال الحدث السنوي «أيام التراث الأوروبي» والذي تستضيفه باريس في 21 و22 سبتمبر، حيث تفتح المباني المغلقة عادة أمام الجمهور أبوابها للزائرين، ويبلغ طول السجادة 25 متراً، وصممها سان أنج ونسجها مصنع سافونري الشهير بين عامي 1825 و1833 من أجل جوقة الكاتدرائية. ونجت السجادة بصعوبة من الحريق الذي اندلع في المبنى التاريخي وأنقذها رجال الإطفاء من النيران لكن لحقت بها أضرار وتنتظر عملية ترميم في مركز موبيليه ناسيونال للحفاظ على الأثاث التاريخي. وكان وزن السجادة المشبعة بالمياه وقتها طنين، أي ضعف وزنها المعتاد، وبعد نقلها جرى تجفيفها وتجميدها لمنع نمو الفطريات والطفيليات.