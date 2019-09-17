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رقم الخبر: 263721 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: منوعات  
اليابان تفتتح حديقة حيوان بمساعدة الأهالي

اليابان تفتتح حديقة حيوان بمساعدة الأهالي

أعادت حديقة حيوان يابانية فتح أبوابها من خلال الدعم المادي والمعنوي للمُواطنين بعدما عانت بشدة من نقص المياه للحيوانات بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الإعصار الذي ضرب المنطقة أخيراً.

وكانت حديقة الحيوان العامة، التي توجد في مقاطعة تشيبا بالقرب من العاصمة طوكيو، قد أغلقت بعد أن ضرب الإعصار شبه جزيرة بوزو جنوب شرق العاصمة، ما أدّى لانقطاع التيار الكهربائي. وفي غياب الكهرباء، اضطر المسؤولون عن الحديقة إلى خفض مخصصات المياه للحيوانات وعلى رأسها الفيلة، حيث كان مصدر الطاقة الوحيد هو مولد كهرباء، وكانت الأولوية في الحصول على المياه للفيلة التي ترضع فيلة صغيرة.

واضطرت حديقة الحيوان لطلب المساعدة عبر صفحتها على فيسبوك وكانت الاستجابة رائعة، حيث هُرِعَ المواطنون للاستجابة من خلال تقديم عشرة مولدات كهربائية، ما سمح للحديقة باستئناف نشاطها بشكل طبيعي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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