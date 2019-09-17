|رقم الخبر: 263720
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2019
|الوقت: 15:52
|الاقسام: منوعات
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أب يبني منزلاً لابنه من «النودلز»
استخدم رجلٌ في الصين يدعى تشانغ 2000 حزمةً من الشعيرية سريعة التحضير «النودلز» التي انتهت صلاحيتها لبناء منزل لعبة لابنه الذي ينتظر ولادته قريباً، على ما ذكر موقع «أوديتي سنترال»، وتمّ نشر صورة المنزل عبر الإنترنت وانتشرت سريعاً، وأسرع الصحفيون في الصين إلى إجراء مقابلة مع الأب المبتكر، وكشف تشانغ أنه قضى 4 أيام في بناء البيت باستخدام آلاف الحزم من النودلز وتثبيتها بالغراء.
وأوضح تشانغ قائلاً: «صديق لي وهو تاجر جملة للمواد الغذائية قام بإخراج مجموعة من الشعيرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية من مخزنه». وأضاف «شعرت أنه من المؤسف رميها بعيداً، لذا أخذتها إلى المنزل»، ويبلغ طول بيت الألعاب المصنوع من النودلز مترين، ويغطي مساحة إجمالية قدرها أربعة أمتار. وهو ما يكفي لاستيعاب سرير فردي لشخص بالغ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألعاب.
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