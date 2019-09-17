أب يبني منزلاً لابنه من «النودلز» استخدم رجلٌ في الصين يدعى تشانغ 2000 حزمةً من الشعيرية سريعة التحضير «النودلز» التي انتهت صلاحيتها لبناء منزل لعبة لابنه الذي ينتظر ولادته قريباً، على ما ذكر موقع «أوديتي سنترال»، وتمّ نشر صورة المنزل عبر الإنترنت وانتشرت سريعاً، وأسرع الصحفيون في الصين إلى إجراء مقابلة مع الأب المبتكر، وكشف تشانغ أنه قضى 4 أيام في بناء البيت باستخدام آلاف الحزم من النودلز وتثبيتها بالغراء.