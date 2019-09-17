وجد علماء أمريكيون وسويديون وكوريون أن شراب الذرة عالي الفركتوز، المتداول في أمريكا، يمكن أن يسرّع نمو الأورام السرطانية.

ويضاف شراب الذرة إلى الكثير من الأطعمة المصنعة، منها الكاتشب وصلصات السلطة والبسكويت والوجبات الخفيفة وصلصة اللحم والحبوب والعصائر وغيرها من المشروبات غير الكحولية، ويحتوي الشراب على كمية عالية جداً من الفركتوز مما يؤثر سلباً على عمل الكبد ويتحول الفركتوز إلى الغليكوجين، ما يساهم في تراكم الدهون في الجسم، بحسب موقع "إنفيرس".

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "سيانس"، أجرى العلماء تجربة على مجموعتين من الفئران معرّضتين للإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة، حيث تناولت المجموعة الأولى الشراب بشكل مستمر والثانية امتنعت عنه واكتفت بشرب الماء، وبيّنت النتائج بعد شهر من المراقبة أن أورام فئران المجموعة الأولى تضخمت بشكل ملحوظ.

ووجدت دراسة أجراها علماء صينيون وأمريكيون نُشرت في أبريل/نيسان 2018 أن خلايا السرطان النقيلية (الخلايا السرطانية المنتقلة من عضو إلى آخر) قادرة على إعادة برمجة عملية التمثيل الغذائي الخاصة بها للانتشار في أعضاء جديدة، على وجه الخصوص تستخدم الأورام الخبيثة الناشئة عن الأنسجة المريضة في الأمعاء الغليظة، الفركتوز الموجود في الكبد لنموها.