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رقم الخبر: 263716 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: ثقافة وفن  
«المحلي» يذهب إلى هولندا ممثلا إيران في لاهاي

«المحلي» يذهب إلى هولندا ممثلا إيران في لاهاي

تأهل الفيلم الوثائقي القصير بعنوان «المحلي» (بومي) للمخرج الإيراني كيومرث سرشار لمهرجان لاهاي السينمائي الدولي في هولندا شمال غرب أوروبا.

ويعرض الفيلم من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين خلال الدورة الإولى من هذا المهرجان الهولندي الذي يقام في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من نوفمبر في مدينة لاهاي غرب مملكة هولندا .

هذا الفيلم الوثائقي القصير مدته 15 دقيقة يتناول قصة رجل عجوز، هاجر أطفاله من القرية إلى المدينة بحثاً عن العمل بينما الرجل يعمل بالجد وبالكاد في منجم الملح بالقرب من القرية ويعالج الملح بصعوبة ويبيعه بتعسر ومشقة.

وقد نال الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان الدولي للأفلام المستقلة في الولايات المتحدة  وشارك في مهرجان «CSIFF» الدولي الأمريكي ومهرجان (Houston Asian American Pacific Islander Film Festival) HAAPIFEST  الدولي للأفلام القصيرة في مدينة هيوستن بولاية مسيسيبي  جنوب الولايات المتحدة ومهرجان « life after oil» الدولي السادس في ايطاليا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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