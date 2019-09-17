ويعرض الفيلم من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين خلال الدورة الإولى من هذا المهرجان الهولندي الذي يقام في الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من نوفمبر في مدينة لاهاي غرب مملكة هولندا .

هذا الفيلم الوثائقي القصير مدته 15 دقيقة يتناول قصة رجل عجوز، هاجر أطفاله من القرية إلى المدينة بحثاً عن العمل بينما الرجل يعمل بالجد وبالكاد في منجم الملح بالقرب من القرية ويعالج الملح بصعوبة ويبيعه بتعسر ومشقة.

وقد نال الفيلم جائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان الدولي للأفلام المستقلة في الولايات المتحدة وشارك في مهرجان «CSIFF» الدولي الأمريكي ومهرجان (Houston Asian American Pacific Islander Film Festival) HAAPIFEST الدولي للأفلام القصيرة في مدينة هيوستن بولاية مسيسيبي جنوب الولايات المتحدة ومهرجان « life after oil» الدولي السادس في ايطاليا.