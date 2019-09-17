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رقم الخبر: 263715 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:53 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني قصير يتأهل الى المرحلة النهائية لـ«هايلند بارك»

فيلم ايراني قصير يتأهل الى المرحلة النهائية لـ«هايلند بارك»

تمكن الفيلم الايراني القصير « كلينر» إخراج «محمد رضا ميقاتي» من التأهل الى المرحلة النهائية من مهرجان «هايلند بارك» للافلام المستقلة الذي سيقام في لوس انجلس الامريكية .

ویقام المهرجان خلال الفترة  3 الى 5 اكتوبر القادم في مدينة لوس انجلس الامريكية وتتنافس الافلام فيه في قسمين الافلام الروائية الطويلة والافلام الروائية القصيرة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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