فيلم ايراني قصير يتأهل الى المرحلة النهائية لـ«هايلند بارك» تمكن الفيلم الايراني القصير « كلينر» إخراج «محمد رضا ميقاتي» من التأهل الى المرحلة النهائية من مهرجان «هايلند بارك» للافلام المستقلة الذي سيقام في لوس انجلس الامريكية .