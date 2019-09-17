واختار كل من حسن دزواره ونيما عباس بور وآرمان فياض وعطا مجابي وطوفان نهان قدرتي 50 فيلما من أكثر من 4000 فيلم وصلت أمانه المهرجان من 25 بلدا.

والأفلام المشاركة هي:

القسم الروائي:

شجرة التين / اسبانيا، المصور / لوكسمبورغ، الصيف وأشياء أخرى / هولندا، السيد هندرسون / فرنسا، الممحاة / جورجيا، المتوجس / اسبانيا، الأقدار الموشومة / كندا، الميزة الضائعة / إيطاليا، بداية ونهاية الجسر / تركيا، البسكويت الطري / تركيا، جوزيف، ماركوس، جوليان / النمسا، سأعود سريعاً / إيطاليا، الصيد / فرنسا، الأم / الولايات المتحدة، المنحدر / البرتغال، راعي البقر / لوكسمبورغ، الأخوة / كندا، نهاية الارتياح / فنلندا، المدرج / اسبانيا، آشمينا / النيبال، خط الحد / الصين، ويتور / مالطا، آرکادي / روسيا، حلق يا ماتيو / اسبانيا، الإعلان / بلجيكا، ياسمينا / فرنسا، الموت في السكينة / فرنسا.

القسم الوثائقي:

محطة تسونتن دورف النووية / الولايات المتحدة، نيران الجد / اسبانيا، المقبرة / اسبانيا، البنية التحتية / اسلوفينيا، تاريخ الذئاب / البرتغال، سعاة البريد القدامى / كوبا، هایکوهات الشتاء / فرنسا، في الأعالي / اسبانيا،

قسم الأنيميشن:

الجمال / فرنسا، نبرة الغابة / سنغافوره، المهاجرة / صربيا، تنهيدة مسلحة / ألمانيا، مليء بالحب / اسبانيا، السماء / اسبانيا، أغاني الموتى / فرنسا، قرب المدرج / سويسرا، إغتسال السيد أوتمار غير المعتاد / کرواتيا، أميرغو / فرنسا.

القسم التجريبي:

الشجاعة / اسبانيا، شكل الليل / ألمانيا، صمت اختياري / بلجيكا، الأمكنة/ اسبانيا، التحكم / فرنسا.

وتقام الدورة الـ36 لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة في نهايات أكتوبر المقبل.