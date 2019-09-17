افتتاح معرض كتاب «السلام والدفاع» الدولي أُفتُتِحَ معرض كتاب «السلام والدفاع» بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس، بحضور نائب رئيس مقر «خاتم الأنبياء(ص)».