|رقم الخبر: 263711
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2019
|الوقت: 15:23
|الاقسام: ثقافة وفن
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افتتاح معرض كتاب «السلام والدفاع» الدولي
أُفتُتِحَ معرض كتاب «السلام والدفاع» بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس، بحضور نائب رئيس مقر «خاتم الأنبياء(ص)».
وحضر الإفتتاح نائب رئيس مقر خاتم الأنبياء(ص) اللواء «امير حسين حسني سعدي» وقائد جامعة «القيادة والاركان» التابعة للجيش الايراني (دافوس) العميد «حسين ولي وند» وذلك في جامعة قيادة الجيش.
ويشمل المعرض 40غرفة تشتمل على أبحاث في ما يتعلق بمسألة السلام والأمن والصداقة التابعة لمراكز إنتشار القوات المسلحة ومراكز إنتشار دول عالمية أخرى.
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