اكتشفت آثار تاريخية تعود الى الالف الثاني والثالث قبل الميلاد في مقبرة بمحافظة كهكيلويه وبوير احمد بجنوب غرب ايران.

وقال رئيس المعهد البحثي للآثار في ايران احمد روح الله شيرازي: إن عمليات التنقيب في منطقة «سادات محمودي» قد بدأت من أجل إنقاذ الآثار التاريخية في المقبرة قبل بدء مشروع تشييد السد في المنطقة.

واضاف: تم اكتشاف عدد من الأواني الخزفية والأواني الرخامية، التي لها أهمية كبيرة، في المقابر التاريخية بهذه المنطقة، وبسبب حجم المقبرة والمواقع التاريخية في قرية «سادات محمودي» سيتم إجراء دراسات أثرية في مراحل قادمة.

وفي سياق متصل قال محمود باقري المدير العام لدائرة للتراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد: انتهت المرحلة الثالثة من البحوث والأبحاث الأثرية في مقبرة سادات محمودي في مدينة دنا بعد شهر من الجهود من قبل خبراء الآثار.

وأشار باقري إلى أن القطع الأثرية المكتشفة تعود إلى الألف الثاني والثالث قبل الميلاد: الأشياء التي اكتشفت في هذه المقبرة تُظهر العلاقات التجارية مع الجزء الشرقي من البلاد.