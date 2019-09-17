حصلت الاديبة الايرانية، رئيسة «مركز التنمية الفكرية للاطفال والناشئة» في ايران «السيدة بهناز ضرابي زادة» على الشارة الذهبية من قبل «جائزة اوراسيا الادبية» وذلك تكريما لها على كتابها بعنوان «كلستان يازدهم» (جنة الورد – 11).

وتسلم هذه الجائزة نيابة عن السيدة ضرابي زادة، مترجم الكتاب الى اللغة الروسية، وذلك خلال مراسم خاصة اقيمت في 5 ايلول / سبتمبر الحالي بحضور جميع من العلماء والادباء والشعراء واصاحب دور النشر في موسكو.

كتاب «كلستان يازدهم» يسرد ذكريات السيدة «زهرا بناهي روا» زوجة الشهيد «علي جيت سازان» وهو احد قادة قوات التعبئة (البسيج) الذي استشهد خلال فترة الدفاع المقدس.

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعرب في مدونة له حول كتاب كلستان يازدهم، عن تقديره للراوية وايضا مؤلفة هذا الكتاب.

وتجدر الاشارة ايضا الى ان جائزة اوراسيا للادب والفن تأسست في عام 2013 من قبل «اتحاد الابداع الفني الاوراسي» بهدف دعم وتشجيع الادباء والمؤلفين وتعزيز الاواصر والطاقات الثقافية لدى بلدان هذه المنطقة.