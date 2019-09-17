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رقم الخبر: 263706 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 15:16 الاقسام: عربيات  
​الجيش اللبناني​ يطلق النار على ​طائرة إستطلاع​ اسرائيلي

​الجيش اللبناني​ يطلق النار على ​طائرة إستطلاع​ اسرائيلي

افادت بعض المصادر في جنوب لبنان أن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة استطلاع اسرائيلية في منطقة ​العديسة​ على حدود مع فلسطين المحتلة، بعد رصدها بالعين المجردة.

وقبل اسبوع ايضا الجيش اطلق النار على طائرات معادية و اجبرها على الفرار.

وأفادت وسائل اعلامية إسرائيلية عن إغلاق المجال الجوي في منطقة الحدود مع لبنان أمام الطائرات المدنية حتى يوم غد.

و افاد مراسلون في جنوب لبنان أنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتي "جيب هامر"، مشّطت الطريق العسكري خلف الجدار العازل ما بين تلال العديسة ومستعمرة المطلة، وتزامن ذلك مع حركة للدوريات الإسرائيليّة في بساتين التفاح المحيطة بمستعمرة المطلة، من الجهة الجنوبية".

و بحسب المراسلون، أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش اللبناني و" اليونيفل" لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".

وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش اللبناني و"اليونيفل"، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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