التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد امير حاتمي اليوم الاثنين مع نظيره التركي خلوص آكار في مقر وزارة الدفاع التركية في انقره.

ويرافق العميد امير حاتمي، الرئيس روحاني خلال زيارته لانقره .

ووصل الرئيس الايراني حسن روحاني الى العاصمة التركية انقرة مساء الاحد على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان للبحث حول قضية سوريا.

ويجري لقاء وزيري الدفاع الايراني والتركي خلف الابواب المغلقة، وبحسب المراقبون فان الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الأمنية والدفاعية في المنطقة.

وسيعقد اجتماع القمة الثلاثي بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا، بشان قضية السلام في سوريا بعد ساعات من الان لبحث احدث التطورات الميدانية فيها الى جانب البحث في تنمية التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك العلاقات الاقليمية.