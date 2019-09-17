حسم السلوفيني بريموش روجليتش الفوز بلقب سباق إسبانيا للدراجات 2019 عقب إكماله للمرحلة 21 من السباق يوم الأحد في مدريد ليصبح أول متسابق من بلاده يفوز بلقب سباق كبير.

ودافع روجليتش (29 عاما) بنجاح عن تفوقه الكبير على حساب اليخاندرو بالبيردي صاحب المركز الثاني في المرحلة الأخيرة للسباق، الذي أقيم على مدار 21 يوما، والتي كانت عبارة عن موكب للمتسابقين امتد لمسافة 106.6 كيلومتر من فوينلابرادا وحتى قلب مدينة مدريد وفاز بها الهولندي فابيو ياكوبسن.

وأنهى بالبيردي بطل العالم في المركز 19 في مرحلة اليوم متقدما بفارق 17 ثانية على روجليتش الذي أنهى السباق متقدما بفارق دقيقتين و16 ثانية على منافسه الإسباني.

وانتزع السلوفيني الآخر تادي بوجتشار المركز الأخير على منصة التتويج ليحسم سباقا رائعا بالنسبة للمتسابق البالغ من العمر 20 عاما والذي فاز بثلاث مراحل في أول ظهور له في سباق كبير.