فازت اليابانية ناو هيبينو، على مواطنتها وشريكتها في الزوجي ميساكي دوي (6-3)، و(6-2) في نهائي بطولة هيروشيما للتنس لتحقق أول لقب لها ببطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ 2015.

وخاضت اللاعبتان، أول نهائي ياباني خالص في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات خلال 22 عاما، وحسمت هيبينو الانتصار خلال 68 دقيقة.

من جهة ثانية سحقت السويدية ريبيكا بيترسون، منافستها إلينا ريباكينا (6-2)، و(6-0)؛ لتحرز أول لقب لها ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في نانتشانج يوم الأحد.

وكسرت بيترسون، 24 عاما، إرسال لاعبة كازاخستان، 5 مرات، وسددت 13 ضربة ناجحة في المباراة التي استغرقت ساعة واحدة.