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رقم الخبر: 263698 تاريخ النشر: أيلول 16, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: رياضة  
إشبيلية يهزم ألافيس وينقض على صدارة "الليغا"

إشبيلية يهزم ألافيس وينقض على صدارة "الليغا"

انقض إشبيلية على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه يوم الأحد على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من "الليغا".

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى لاعبه جوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" للمرة الأولى مع إشبيلية بعد قدومه من وست هام الإنجليزي.

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، الذي تعثر بخسارته أمام ريال سوسيداد، بينما توقف رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى لمساء الاحد:

ايبار 1 – اسبانيول 2

سيلتافيجو صفر – غرناطة 2

بلد الوليد 1 – اوساسونا 1

ريال بيتيس 1 – خيتافي 1

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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