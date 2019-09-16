أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن الوزير علاء الدين علوان، قدم استقالته إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي اعتبارا من يوم الخميس 12 سبتمبر.

وفي نص الرسالة التي قدمها لعبد المهدي، أشار الوزير العراقي إلى تعرضه لضغوط سياسية ممن "تضرر من الإصلاح في الوزارة"، مبينا أنه "تعرض لحملات تشهير وتسقيط في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر بيان الوزارة "يتقدم الوزير بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة على ثقته الغالية وتوجيهاته ومساندته المتواصلة للقطاع الصحي والبيئي وله شخصيا أثناء أداء عملي في الأشهر الماضية وإلى رئيس الجمهورية وإلى ورئيس مجلس النواب لرعايتهما ودعمهما".

وأضاف "أشكر جميع الزملاء في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي وزارة الصحة والبيئة الذين تعاونوا معي في أداء مهمتي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الحبيب في هذه المرحلة الدقيقة".

من جهة اخرى أعلن عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الحكومة العراقية، أن زيارة عادل عبد المهدي إلى الصين في التاسع عشر من الشهر الحالي، ستشهد توقيع عدة اتفاقيات.

وأوضح أن الاتفاقات ستتناول مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والجسور وسكك الحديد والمواني، وكذلك تشمل الصناعة والصحة والتربية وغيرها.

وقال إن "العراق يسعى إلى تعزيز صداقاته مع دول العالم وأن يستثمر الفرص التي من شأنها تطوير كافة القطاعات، وهذا ما يعمل عليه عبد المهدي".

وأضاف أن "الصين لن تكون المحطة الوحيدة خلال هذه الفترة، فهناك زيارة مرتقبة إلى روسيا، وهناك زيارات لدول أخرى تصب جميعها في إطار تعامل العراق مع العالم من منطلق مصالح شعبه".

ميدانياً افاد مصدر امني، الاحد، بانطلاق عملية امنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن عملية امنية انطلقت، الأحد، لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل.

واضاف المصدر، أن انطلاق هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات في المناطق النائية.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد اعلنت، الاحد، عن مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابر في مناطق البو سيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل.