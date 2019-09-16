أصيب 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة (6 سنوات)، ليلة السبت، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، فيما شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر الى مركز طبي في أبو ديس قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأضافت المصادر أن 6 من أفراد عائلة واحدة اصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر الأحد، عددًا من الفلسطينيين، خلال مداهماتٍ نفّذتها في مناطق متفرقة بالضفة.

هذا وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، عن تمكنها من اسقاط طائرة تجسس صهيونية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تصريحٍ مقتضب إن “قناصة الكتائب تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للعدو الاسرائيلي والسيطرة عليها”.

إلى ذلك أطلق جنود العدو الصهيوني، الأحد، الرصاص الحي تجاه المواطنين والمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.