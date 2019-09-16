  • الإثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263647 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 20:19 الاقسام: عربيات  
إصابة 46 فلسطينيا واعتقال آخرين من الضفة والقدس
كتائب أبو علي المصطفى تعلن إسقاط طائرة تجسس للعدو الصهيوني

إصابة 46 فلسطينيا واعتقال آخرين من الضفة والقدس

أصيب 46 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة (6 سنوات)، ليلة السبت، خلال مواجهات مع قوات العدو الصهيوني، في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، فيما شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ الأمر الى مركز طبي في أبو ديس قبل ان يتم تحويلها الى مستشفى هداسا لاستكمال العلاج.

وأضافت المصادر أن 6 من أفراد عائلة واحدة اصيبوا بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم.

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو الصهيوني فجر الأحد، عددًا من الفلسطينيين، خلال مداهماتٍ نفّذتها في مناطق متفرقة بالضفة.

هذا وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، عن تمكنها من اسقاط طائرة تجسس صهيونية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تصريحٍ مقتضب إن “قناصة الكتائب تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للعدو الاسرائيلي والسيطرة عليها”.

إلى ذلك أطلق جنود العدو الصهيوني، الأحد، الرصاص الحي تجاه المواطنين والمزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين شرقي بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القدس المحتلة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4928 sec