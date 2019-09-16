قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الأحد، في عمليات للجيش واللجان الشعبية في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري مقتل وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلية في جبهتي حام وعنبرة بمديرية المتون الجوف.

وكانت وحدات الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية قد دمرت 4 آليات محملة بالمرتزقة، السبت، في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف، كما شن المجاهدون عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الحلو بمديرية المصلوب ما أدى إلى مصرع 3 قيادات للمرتزقة وجرح اثنين آخرين.

كما أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، مساء السبت، ثلاثة صواريخ نوع "زلزال1" على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير.

وأكد مصدر محلي إطلاق ثلاثة صواريخ "زلزال1" على تجمعات ومواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وتحقيق إصابات دقيقة.