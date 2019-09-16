وفي هذا السياق، قال مساعد مدير قسم شؤون تنسيق المشاريع الإعمارية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) منصور بيجار: انه بفضل موافقة قائد الثورة ومتابعات المؤسسات الحكومية تقرر سحب مبلغ 300 مليون يورو من صندوق العملة الأجنبية في البلاد وإنفاقها على إكمال مشروع سكة حديد جابهار-زاهدان-ميلك في هذه المحافظة.
وأضاف بيجار: إنه من خلال تمويل هذا المشروع سيتم إكماله لغاية عام 2021 وستصل سكة الحديد الى زاهدان والإسراع في إيصال سكة الحديد الى مدينة زابل .وتابع: إن إهتمام الحكومة بمحافظة سيستان وبلوجستان قد أثمر عن تنفيذ مشاريع كبرى والتي سيتم تدشينها في المستقبل .
يشار الى أن طول سكة الحديد المذكورة يبلغ نحو 700 كيلومتر .