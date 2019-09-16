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رقم الخبر: 263645 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
إنجاز مشروع خط سكة حديد بجنوب شرق إيران في غضون عامين

إنجاز مشروع خط سكة حديد بجنوب شرق إيران في غضون عامين

سيكتمل إنجاز مشروع خط سكة حديد بين مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان وميناء جابهار المطل على المحيط الهندي بجنوب شرق ايران في غضون العامين المقبلين.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير قسم شؤون تنسيق المشاريع الإعمارية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) منصور بيجار: انه بفضل موافقة قائد الثورة ومتابعات المؤسسات الحكومية تقرر سحب مبلغ 300 مليون يورو من صندوق العملة الأجنبية في البلاد وإنفاقها على إكمال مشروع سكة حديد جابهار-زاهدان-ميلك في هذه المحافظة.

وأضاف بيجار: إنه من خلال تمويل هذا المشروع سيتم إكماله لغاية عام 2021 وستصل سكة الحديد الى زاهدان والإسراع في إيصال سكة الحديد الى مدينة زابل .وتابع: إن إهتمام الحكومة بمحافظة سيستان وبلوجستان قد أثمر عن تنفيذ مشاريع كبرى والتي سيتم تدشينها في المستقبل .

يشار الى أن طول سكة الحديد المذكورة يبلغ نحو 700 كيلومتر .

 
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