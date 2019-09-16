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رقم الخبر: 263644 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
السجاد الآلي الإيراني يصدّر لـ20 بلداً

السجاد الآلي الإيراني يصدّر لـ20 بلداً

أكد وزير التجارة والصناعة، رضا رحماني، ان السجاد الآلي الايراني يصدر لـ20 بلداً، وان هذه الصناعة مزودة بأحدث التكنولوجيا العصرية.

وأضاف رحماني، في تصريح على هامش المعرض الدولي للمعدات والمكائن في طهران أمس الاحد، ان صناعة السجاد الآلي الايراني تتمتع بقابلية المنافسة مع الدول الصناعية الكبرى وان الحكومة تدعمها بالكامل.

 

 
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