أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، عن إبرام بروتوكول قرض روسي بقيمة 2ر1 مليار يورو لتمويل بناء محطة (سيريك) الكهربائية في هرمزكان (جنوب ايران).

وأوضح أردكانيان، في حفل توقيع بروتوكول تمديد القرض الحكومي الروسي بواقع 2ر1 مليار يورو لإنشاء محطة سيريك بطاقة 1400 ميغاواط يوم الأحد، انه وعلى خلفية تأخر الإجراءات العملياتية للقرض، تم إبرام ملحق تمديد بين وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية ووزارة المالية الروسية.

وتوقع الوزير بعد إبرام البروتوكول، البدء بتجهيز ورشة إنشاء المحطة سيريك في غضون الشهرين المقبلين. ولفت الى أن ثمة مشاريع أخرى في ايران ستمول عبر قرض روسي، منها كهربة خط سكك الحديد "اينجه برون - كرمسار" الذي يتطلب إتخاذ إجراءات مماثلة.

وبيّن أردكانيان انه وبجانب ذلك، ثمة تعاون في مشروعين مع روسيا، أحدهما تطوير المحطات الكهرومائية، والثاني محطة كهروحرارية، حيث إن الموضوعين قيد المفاوضات وتم إبرام عقد تجاري بهذا الخصوص بقيمة 650 إلى 700 مليون يورو، فيما أكدت وزارة المالية الروسية استعدادها لتمويل المشروعين.