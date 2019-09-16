  • الإثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263641 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
طهران وموسكو تبرمان بروتوكول قرض بقيمة 2ر1 مليار يورو
لبناء محطة كهربائية جنوب إيران

طهران وموسكو تبرمان بروتوكول قرض بقيمة 2ر1 مليار يورو

أعلن وزير الطاقة الايراني، رضا أردكانيان، عن إبرام بروتوكول قرض روسي بقيمة 2ر1 مليار يورو لتمويل بناء محطة (سيريك) الكهربائية في هرمزكان (جنوب ايران).

وأوضح أردكانيان، في حفل توقيع بروتوكول تمديد القرض الحكومي الروسي بواقع 2ر1 مليار يورو لإنشاء محطة سيريك بطاقة 1400 ميغاواط يوم الأحد، انه وعلى خلفية تأخر الإجراءات العملياتية للقرض، تم إبرام ملحق تمديد بين وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية ووزارة المالية الروسية.

وتوقع الوزير بعد إبرام البروتوكول، البدء بتجهيز ورشة إنشاء المحطة سيريك في غضون الشهرين المقبلين. ولفت الى أن ثمة مشاريع أخرى في ايران ستمول عبر قرض روسي، منها كهربة خط سكك الحديد "اينجه برون - كرمسار" الذي يتطلب إتخاذ إجراءات مماثلة.

وبيّن أردكانيان انه وبجانب ذلك، ثمة تعاون في مشروعين مع روسيا، أحدهما تطوير المحطات الكهرومائية، والثاني محطة كهروحرارية، حيث إن الموضوعين قيد المفاوضات وتم إبرام عقد تجاري بهذا الخصوص بقيمة 650 إلى 700 مليون يورو، فيما أكدت وزارة المالية الروسية استعدادها لتمويل المشروعين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/1712 sec