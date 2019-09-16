زار وفد من رابطة المجالس البغدادية الثقافية مؤسسة ايران الصحافية وصحيفة الوفاق، حيث إطلع أعضاء الوفد على سير الانشطة الاعلامية فيها.

وفي لقاء جمع الوفد الزائر برئيس تحرير صحيفة الوفاق، ناقش الجانبان أطر التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين ايران والعراق وخاصة بين رابطة المجالس البغدادية الثقافية وصحيفة الوفاق الناطقة باللغة العربية.

وأبدى الوفد الثقافي العراقي إعجابه بالتطور الملحوظ الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكداً على ضرورة التواصل ونقل مختلف التجارب بين الشعبين والبلدين، خاصة وان التجربة أثبتت بأن وقوف البلدين جنباً الى جنب في مواجهة التحديات يشكل قوة رادعة لدفع جميع الأخطار المحدقة بالمنطقة.

كما أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالدور الذي تقوم به صحيفة الوفاق عبر نشاطها الاعلامي في توثيق عرى الصداقة والأخوة بين ايران والعالم العربي وعلى الأخص العراق.