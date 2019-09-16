تفقد العميد عليرضا صباحي فرد قائد القوة الدفاعية في القوات الجوية التابعة للجيش الايراني موقع طبس الراداري والتقى بالمسؤولين والقائيمن على الموقع هناك.

ان العميد عليرضا صباحي فرد قائد القوة الدفاعية في القوات الجوية التابعة للجيش الايراني أشاد بالموقع ودوره المؤثر في تغطية وكشف الأهداف في المناطق الشرقية للبلاد.

وأوضح أنه ومن خلال وجود مثل هذه المواقع في شرق البلاد نستطيع القول إن سماء شرق بلادنا أصبح محصنا بشكل كامل بهذه المنظومة الرادارية المتطورة.