  • الإثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263636 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: سياسة  
العميد صباحي فرد يتفقد منطقة شرق البلاد الدفاعية

العميد صباحي فرد يتفقد منطقة شرق البلاد الدفاعية

تفقد العميد عليرضا صباحي فرد قائد القوة الدفاعية في القوات الجوية التابعة للجيش الايراني موقع طبس الراداري والتقى بالمسؤولين والقائيمن على الموقع هناك.

ان العميد عليرضا صباحي فرد قائد القوة الدفاعية في القوات الجوية التابعة للجيش الايراني أشاد بالموقع ودوره المؤثر في تغطية وكشف الأهداف في المناطق الشرقية للبلاد.

وأوضح أنه ومن خلال وجود مثل هذه المواقع في شرق البلاد نستطيع القول إن سماء شرق بلادنا أصبح محصنا بشكل كامل بهذه المنظومة الرادارية المتطورة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/8874 sec