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رقم الخبر: 263635 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 17:46 الاقسام: ثقافة وفن  
قمران

قمران

اٌلقيت هذه الأبيات الشعرية إرتجالاً في اللقاء الأخوي الذي ضم وفد المجالس البغدادية الثقافية في زيارة الى مؤسسة ايران الصحفية ظهر الاحد الموافق ١٥ أيلول ٢٠١٩ م:

جاءت مجالسنا هوى وأماني

بغداد تسبق خطوها بتهاني

جاءت الى طهران تحكي قصة

لتواصل الأحباب والخلاًن

ومحبة لمجالسٍ ادبية

تسعى لتبني شامخ الأوطان

فاستقبلتنا بالمحبة نخبةٍ

من عصبة فاقت على الاخوان

 سرنا معاً نجني ثمار محبة

علماً واداباً وفيض معان

سرنا نزور جريدة بوفاقها

جمعت قلوبا مالها من ثان

إن الوفاق جريدة صحفية

نشرت بها الأخبار في ايران

قد زارها وفد لرابطة النهى

لتقارب الأفكار والعرفان

زرنا مقرات لها ومكاتبا

فوجدنا فيها زاهر البنيان

 زخرت بكل طريفة وظريفة

ومعارف وثقافة الإنسان

فيها وجدنا للنعّمي لمسة

فاقت جنان الورد بالألوان

من حوله اغنى الرجال ثقافة

يتألقون على المدى قمران

في دولتين أراهما قطب الرحى

في دوحة الابداع والايمان

إني سألت الله ربي خالقي

أن يمنح الشعبين كل أمان

بقلم: حيدر حميد الدهوي/ عضو وفد رابطة المجالس البغدادية الثقافي  
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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