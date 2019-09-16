قمران اٌلقيت هذه الأبيات الشعرية إرتجالاً في اللقاء الأخوي الذي ضم وفد المجالس البغدادية الثقافية في زيارة الى مؤسسة ايران الصحفية ظهر الاحد الموافق ١٥ أيلول ٢٠١٩ م: