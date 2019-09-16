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رقم الخبر: 263634 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: سياسة  
توقع مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة الاربعين

توقع مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة الاربعين

توقع مسؤول في منظمة الحج والزيارة الايرانية، مشاركة 3.5 مليون زائر من ايران في مسيرة الاربعين الحسيني في العراق هذا العام.

وقال المدير العام لدائرة الحج والزيارة في محافظة لرستان / غرب/ "محمد خسروي" في اجتماع لجنة الاربعين بالمحافظة: منذ نهاية اغسطس / آب الماضي بدأ التسجيل في موقع "سماح" تزامنا مع مختلف محافظات البلاد في 40 مكتبا و15 مركزا خدميا بمحافظة لرستان، مشيرا الى ان 10900 شخص بالمحافظة سجلوا اسمائهم لحد الآن في هذا الموقع .

واوضح خسروي ضرورة التسجيل في موقع "سماح" قائلا: ان هذا الامر يمكن الزوار من التمتع بخدمات التأمين الصحي، والهلال الأحمر في العراق ، وإنشاء قاعدة بيانات لهم لتنظيم المغادرة وتقديم خدمات أفضل من قبل المواكب.

وتوقع المدير العام لدائرة الحج والزيارة في محافظة لرستان مشاركة نحو 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة الاربعين الحسيني في العام الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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