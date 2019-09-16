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رقم الخبر: 263633 تاريخ النشر: أيلول 15, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: دوليات  
طالبان تلغي حظرا على الصليب الأحمر.. ومقتل 7 عناصر منها في غارة شمالي أفغانستان

طالبان تلغي حظرا على الصليب الأحمر.. ومقتل 7 عناصر منها في غارة شمالي أفغانستان

ألغت حركة طالبان الأفغانية يوم الأحد حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفرض قياديو طالبان حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى منظمة الصحة العالمية في أبريل نيسان وقالوا إن المؤسستين تقومان بأنشطة مريبة خلال حملات التطعيم ولا تلتزمان بالمهام المعلنة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار.

وتشير طالبان لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأت المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في كابول للتعليق.

وتنفذ منظمة الصحة العالمية حملة تطعيمات في أفغانستان إذ أنها واحدة من مجموعة صغيرة من الدول لا يزال مرض شلل الأطفال مستوطنا فيها. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرعاية الطبية في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

الى ذلك قتل 7 مسلحين من عناصر طالبان وأصيب 12 آخرون في غارة جوية شنها الجيش الأفغاني في منطقة جرزيوان بمقاطعة فارياب شمالي البلاد. ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني أمس الأحد أن الغارة استهدفت معسكرًا تدريبيًا للإرهابيين في منطقة درعا شاه بجرزيوان . وأوضح الفيلق أن من بين القتلى اثنين من المدربين للإرهابيين أحدهما مواطن باكستاني، ومن بين المصابين اثنان من قادة طالبان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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