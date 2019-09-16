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|رقم الخبر: 263632
|تاريخ النشر: أيلول 15, 2019
|الوقت: 17:44
|الاقسام: رياضة
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لاعب نادي استقلال وصنعت نفط سابقاً
المدرب العراقي بكرة القدم يبدي رغبته بضم كرار جاسم لصفوف المنتخب
افاد مصدر موثوق، في اتحاد الكرة العراقي، الاحد، بان مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، سأل عن جنسية اللاعب كرار جاسم بعد مباراة كأس السوبر التي جمعت الزوراء والشرطة والتي جرت أمس.
وقال المصدر لـ”كلكامش” ان “كاتانيتش سأل عن اللاعب كرار جاسم ان كان محترفا في الدوري العراقي ام هو من اصول عراقية ويحمل الجنسية”.
ويثير هذا السؤال نوعا من الرغبة لدى المدرب بضم كرار جاسم لصفوف المنتخب الوطني.
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