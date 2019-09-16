لاعب نادي استقلال وصنعت نفط سابقاً المدرب العراقي بكرة القدم يبدي رغبته بضم كرار جاسم لصفوف المنتخب افاد مصدر موثوق، في اتحاد الكرة العراقي، الاحد، بان مدرب المنتخب الوطني السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، سأل عن جنسية اللاعب كرار جاسم بعد مباراة كأس السوبر التي جمعت الزوراء والشرطة والتي جرت أمس.