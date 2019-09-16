أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الأحد أن بلادها تتحرك نحو حذف اليابان من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم هذا الأسبوع ولكنها مستعدة لإجراء مفاوضات فى اللحظات الأخيرة مع طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إنها أنهت كافة الإجراءات تقريبا لحذف اليابان من قائمتها التى تمنح بموجبها مزايا تصدير تفضيلية للبلاد المدرجة بها، نظرا لإدارتها نظام تحكم فى الصادرات ينتهك القواعد الدولية".

وتأتى الخطوة الأخيرة ردا على حذف اليابان كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين ذوى المعاملات التفضيلية فى 28 أغسطس الماضى.

وتعتزم كوريا الجنوبية تصنيف شركائها التجاريين إلى 3 مجموعات، بدلا من نظام المجموعتين المعمول بهما في الوقت الحالي، على أن تضع اليابان في المجموعة الجديدة.

وستضطر الشركات المحلية في حال تم تطبيق النظام الجديد إلى تقديم 5 وثائق مختلفة للحصول على الموافقة على طلب تصدير واحد لدى شحن البضائع الاستراتيجية لليابان، وبذلك تضاف وثيقتان إلى الـ3 وثائق المطلوبة في الوقت الحالي. وستأخذ عملية الموافقة 15 يوما وهو وقت أطول بكثير من الـ5 أيام اللازمة لاستصدار الموافقة في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه أكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية مستعدة لإجراء حوار مع اليابان في أي وقت حتى بعد تطبيق سياستها الجديدة.

كوريا الجنوبية تشارك في تدريبات مشتركة لحفظ السلام في إندونيسيا

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد أن البلاد سوف تشارك في عمليات لحفظ السلام متعددة الجنسيات في إندونيسيا الأسبوع الجاري، كجزء من جهودها المستمرة الرامية إلى القيام بدورها في بعثات حفظ السلام.

وأضافت الدفاع الكورية الجنوبية - بحسب ما نقلت عنها وكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن الجيش سوف يرسل فريق عمليات مكون من 10 ضباط واثنين من المراقبين العسكريين إلى مدينة بوكور الإندونيسية في الفترة ما بين 16 إلى 20 سبتمبر. ومن المقرر أن يشارك إجمالي 370 عضوا من 18 دولة في التدريبات المرتقبة.