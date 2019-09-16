شهدت تدريبات برشلونة الجماعية صباح اليوم الأحد خبراً عظيماً لجماهير وعشاق البلوجرانا في كل مكان واللاعبين والجهاز الفني، عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مرة أخرى.

وظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات برشلونة الجماعية لأول مرة منذ بداية الموسم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في التحضريات للموسم الجديد منذ حوالي 5 أسابيع بعد عودته إلى النادي الكتالوني عقب انتهاء رحلة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وعاد ليونيل ميسي إلى التدريبات استعداداً لمواجهة برشلونة المنتظرة يوم الثلاثاء القادم ضد بورسيا دورتموند الألماني في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وغاب ميسي عن الأربع مباريات الأولى لبرشلونة الماضية في الليجا والتي شهدت تخبطات كثيرة في النتائج مثل الهزيمة من أتلتيك بيلباو والتعادل مع أوساسونا.