بدأت هيئة الأركان العامة الروسية، بمراقبة تحركات سفينة "يوما" العسكرية الأمريكية، بعد دخولها مياه البحر الأسود مساء السبت.

وقال المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع، فى بيان له اليوم الأحد، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "قوات ووسائط تابعة لأسطول البحر الأسود تقوم بتتبع مستمر للسفينة الأمريكية".

جدير بالذكر، أن "يوما" سفينة نقل عسكرية سريعة تضم سفنا متعددة الأغراض غير قتالية، تتمثل مهامها فى نقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية، بشكل سريع، كما تستخدم للتموين وتنفيذ العمليات الإنسانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت مطلع الشهر الحالى، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن الناتو التى دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة فى تدريبات بحرية هناك.