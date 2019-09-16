علق مدرب فريق مانشستر سيتي ، بيب جوارديولا ، بطريقة مثيرة على تصدر ليفربول جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الحالية تزامنًا مع تعثر فريقه بالخسارة أمام نوريتش سيتي بثلاثية لهدفين.

حامل لقب الدوري الإنجليزي أصبح يحتل المرتبة الثانية في جدول الترتيب خلف ليفربول المتصدر بخمسة نقاط بعد مرور 5 جولات فقط من المسابقة.

و قال جوارديولا في تصريحات صحفية أبرزتها يومية ميرور البريطانية ” 5 نقاط خلف ليفربول ، لكن نحن ما زلنا في شهر سبتمبر ، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل نهنئ ليفربول و نقول لهم ( مبروك ، أنتم الأبطال ) ونحن مازلنا في سبتمبر؟

و رفض بيب انتقاد مدافعه نيكولاس أوتاميندي بعد تسببه في هدف لمصلحة نوريتش و قال ” نيكو لم يكن يعرف أن أحد اللاعبين قادم من خلفه و لم يخبره أحد بذلك”.

و استطرد ” أحيانًا تعرف أنك وقعت في بعض الأخطاء و لكن أظن أننا في بعض الأحيان ننسى أن اللاعبين بشر في نفس الوقت”.